    22:07, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Түркия Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM - Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия қарулы күштері ұшағының апатқа ұшырауына байланысты көптеген адамның қайтыс болғаны туралы суыт хабарды күйзеліспен қабылдағанын жеткізіп, Президент Режеп Тайип Ердоған мен бауырлас түрік халқына көңіл айтты.

    1
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Осыған дейін Грузияда түрік әскери ұшағы апатқа ұшырағаны туралы жаздық.

    Белгілі болғандай, 11 қараша күні Түркияның C-130 ұшағы Гянджа қаласының әуежайынан ұшып шығып, Грузияның Сигнаги муниципалитеті аумағында құлаған.

