    12:17, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барды

    ТАРАЗ. KAZINFORM – Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарды аралап көреді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барды
    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарды аралап көреді, экономиканың түрлі секторындағы инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысады, сондай-ақ облыс жұртшылығымен кездеседі. 

    Мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барды
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік, Президент Астанада бірқатар нысанды аралап, қаланы дамыту жөнінде кеңес өткізген еді. 

     

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысы Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
