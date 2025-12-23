KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:41, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Кескінбаев жаңа қызметке тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Азамат Кескінбаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісі болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Кескінбаев жаңа қызметке тағайындалды
    Фото: Ақорда

    – Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Бақытжанұлы Кескінбаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды, - делінген хабарламада. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Павлодарда денсаулық сақтау басқармасына жаңа басшы тағайындалғанын хабарлағанбыз. 

    Тегтер:
    Мемлекеттік қызметші Тағайындау Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар