16:41, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Кескінбаев жаңа қызметке тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Азамат Кескінбаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісі болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
– Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Бақытжанұлы Кескінбаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды, - делінген хабарламада.
