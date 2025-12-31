23:48, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысының жаңа жылдық құттықтауы – тікелей эфир
АСТАНА. KAZINFORM – Осы сәтте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Жаңа жыл мерекесімен құттықтап жатыр.
ҚР Президентінің құттықтауын Jibek Joly телеарнасының Youtube-тегі арнасымен қатар Jibek Joly радиосынан да тікелей эфирде тыңдауға болады.
Сондай-ақ елдің барлық өңірінде қоғамдық орындарда LED-экрандар орнатылып, көпшілік жиналатын орындарда да Президент құттықтауын тыңдауға және көруге мүмкіндік жасалды.