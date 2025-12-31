KZ
    20:00, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысының жаңа жылдық құттықтауын қайдан көруге болады

    АСТАНА. KAZINFORM – 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ел азаматтарына дәстүрлі жаңа жылдық құттықтау сөзін сөйлейді.

    Jibek Joly
    Коллаж: Kazinform

    Мемлекет басшысының құттықтауы Астана уақытымен 23:48:34-те Jibek Joly телеарнасының тікелей эфирінде және Kazinform агенттігінің сайтында көрсетіледі.

    Мемлекет басшысының сөзін Jibek Joly радиосынан да тікелей эфирде тыңдауға болады.

    Сондай-ақ елдің барлық өңірінде қоғамдық орындарда LED-экрандар орнатылып, көпшілік жиналатын орындарда да Президент құттықтауын тыңдауға және көруге мүмкіндік жасалады.

