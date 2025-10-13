KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:11, 13 Қазан 2025

    Мемлекет басшысының Жарлығымен бірқатар елші тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысының Жарлығымен бірқатар Елші тағайындалды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.

    Жарлық
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысының Жарлығымен:

    Алтай Ибрагимұлы Әбибуллаев Қазақстан Республикасының Словения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды; 

    Қазақстан Республикасының Хорватия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Дәулет Қасекенұлы Батырашев Қазақстан Республикасының Босния және Герцеговинадағы, Черногориядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымына тағайындалды;

    Қазақстан Республикасының Алжир Халық Демократиялық Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Әнуарбек Серікұлы Ахметов Қазақстан Республикасының Тунис Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды.

    Тегтер:
    Тағайындау Лауазымнан босату мен тағайындаулар Елші Ақорда
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
