Мемлекет халықтың 15 санаты үшін медициналық сақтандыру жарнасын төлейді
АСТАНА.KAZINFORM — 2026 жылдан бастап тұрмысы төмен азаматтар медициналық сақтандыру жүйесімен қамтылады. Ал оған қаражат жергілікті бюджет есебінен бөлінбек. Бүгінде мемлекет халықтың 15 санаты үшін сақтандыру жарналарын төлейді. Тізімге енді табысы төмен азаматтар да қосылып отыр.
Елімізде Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданылып келеді. Оны енгізудің арқасында денсаулық сақтау саласын қаржыландыру 2,5 еседен астамға өскен.
Қазақстандықтар МӘМС-тегі мәртебесінің бар-жоғына қарамастан онкоскринингтен ақысыз өте алады. Бұл қызмет түрі тегін медициналық кепілдендірілген көмек көрсету пакеті аясында қолжетімді.
— Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен елдегі алғашқы санитариялық-медициналық көмек көрсету ұйымдары «дәрігерге жазылу» мемлекеттік қызметін көрсетеді. Бұл қызмет арқылы адамдар дәрігерге жазыла алады. Президент өз Жолдауында денсаулық сақтау саласын цифрландыру туралы айтты. Осы бағытта қор басшылығы мобильдік қосымшаны жаңартып жатыр. 2026 жылдан бастап тұрғындар «Қолдау 24/7» мобильді қосымшасы арқылы дәрігерге жазыла алады, алған медициналдық қызметтері мен дәрі-дәрмек тізімін, МӘМС-тегі сақтандыру мәртебесін көре алады, — деді Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының заңды және жеке тұлғалармен жұмыс департаментінің аға менеджері Шапағат Иманғали Jibek Joly телеарнасының «БҮГІН. Live» бағдарламасында.
Оның айтуынша, елімізде адамдардың медициналық қызметке қолжетімдігі — негізгі қағидаттардың бірі. Шұғыл жағдайларда тұрғындар бейінді мамандарға жолдамасыз тікелей жүгіне алады. Денсаулық пойыздарына да дәрігер жолдамасы қажет емес.
Бұған дейін Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова МӘМС жүйесінің басты нәтижелерін атаған еді.
Сонымен бірге, дәрігерге сирек қаралатын адамдардың медициналық тарифі 20 пайыз қысқарады.