Мемлекет өнеркәсіптік шығарындыларды нақты уақыт режимінде қалай бақылайды
АСТАНА.KAZINFORM - Қазіргі заманғы қоршаған ортаны бақылау тек тексерулер мен зертханалық сынақтардан ғана емес, сонымен қатар ірі кәсіпорындардың шығарындыларын бақылауға мүмкіндік береді.
Автоматтандырылған шығарындыларды бақылау жүйесі (АШБЖ) - атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көлемі мен көрсеткіштерін үздіксіз тіркейтін жабдықтар жиынтығы. Экология және табиғи ресурстар министрлігі мәліметінше, алынған деректер автоматты түрде мемлекеттік ақпараттық жүйеге жіберіледі. Бұл қоршаған орта көрсеткіштерін нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді.
Бұл неліктен маңызды?
АШБЖ өнеркәсіптік шығарындыларды үздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді, белгіленген стандарттардан асып кетуді уақтылы анықтауға мүмкіндік береді және кәсіпорын жұмысының ашықтығын арттырады. Деректерді автоматты түрде беру адами қателіктің әсерін азайтады. Ал мемлекеттік қоршаған ортаны бақылау тиімдірек және нәтижелі бола түседі.
Қазақстандағы АШБЖ
Бүгінгі күні 113 кәсіпорын үшін автоматтандырылған бақылау жүйелері жоспарланған.
- АШБЖ 90 кәсіпорында орнатылған. - 84 кәсіпорын нақты уақыт режимінде деректерді «Қоршаған орта және табиғи ресурстардың жағдайы» ұлттық дерекқорына жіберіп жатыр.
- Тағы 6 кәсіпорын деректерді беруді қосу және тексеру процесінде.
Автоматтандырылған мониторинг заманауи қоршаған ортаны бақылаудың маңызды құралы болып саналады. Ол өнеркәсіптік шығарындылардың айқын көрінісін алуға, бұзушылықтарға жедел жауап беруге және қоршаған ортаны қорғау менеджерлерінің жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік береді.
Бүгінде мониторинг неғұрлым дәл және ашық болса, болашақ ұрпақ үшін таза ауаны сақтау мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.