Мемлекет тұрғын үй көмегін беру ережелерін жаңартты: енді бәрі ашық және онлайн қолжетімді
АСТАНА. KAZINFORM - Тұрғын үй көмегі – бұл Қазақстандағы тұрмысы төмен азаматтар мен отбасыларға арналған мемлекеттік төлем. Оның негізгі мақсаты – мемлекеттік тұрғын үй қорынан алынған тұрғын үй, коммуналдық қызметтер және тұрғын үйді жалға алу шығындарының бір бөлігін өтеу.
Мемлекет әлеуметтік тұрғыдан осал азаматтарды қолдайды және цифрландыру арқылы процестің ашықтығын қамтамасыз етеді.
Өтініш беру процесі барынша жеңілдетілген және қолжетімді: порталда электрондық өтінім беру мүмкіндігі көзделген egov.kz.
Бұл ретте өтініш беруші мен оның отбасы туралы түйінді мәліметтер (жылжымайтын мүліктің болуы, тұрақты тіркеу, кірістер, банк шоты) мемлекеттік органдарға сұрау салу арқылы тексеріледі. Кірістер туралы мәліметтер ақпараттық жүйелер арқылы тексеріледі.
Өтінімді тіркеу үшін отбасының кәмелетке толған мүшелерінен келісім алу қажет. «Әлеуметтік көмек» ААЖ-де белгіленген лимиттерді ескере отырып, нормативтік есеп жасалады, бұл шешім қабылдау процесін жылдам және ыңғайлы етеді.
2025 жылы тұрғын үй көмегін қалай алуға болады: кезең-кезеңімен талдау
Тұрғын үй көмегі аз қамтылған азаматтарға және табысы төмен отбасыларға беріледі, ал тұрғын үйге, коммуналдық қызметтерге және тұрғын үйді жалға алуға арналған шығыстар (егер ол мемлекеттік тұрғын үй қорынан алынса) өңірде белгіленген шекті мөлшерден асып кетсе, онда бұл көмек беріледі.
Тұрғын үй көмегін өзінің жалғыз тұрғын үйінде тұратын немесе мемлекеттік тұрғын үй қорынан жалға алған азаматтар ала алады.
Кім аз қамтылған деп есептеледі?
Бір тұрғын үйде тұратын және отбасының барлық табысына шаққандағы тұрғын үйге, коммуналдық қызметтерге немесе (мемлекеттік қордан жалға алған жағдайда) баспананы жалдауға жұмсайтын нақты шығындары, мәслихаттар белгілеген шекті деңгейден (яғни 5%-дан 10%-ға дейін) асып кететін отбасылар аз қамтамасыз етілген деп есептеледі.
Көмек алудың негізгі шарттары: Тiркеу және тұру: көмек тек тұрақты тiркелген және нақты тұрған жерi бойынша ғана көрсетiледi.
Жалғыз тұрғын үй: көмек тек бір тұрғын үй-жайға беріледі. Азаматтар өздерінің жалғыз тұрғын үйінде тұруы немесе оны мемлекеттік тұрғын үй қорынан жалға алуы тиіс.
Табыстарды есепке алу: Отбасының табысы өтініш берген тоқсанның алдындағы тоқсан бойынща есептеледі. Кірістің барлық түрі есепке алынады: жалақы, жәрдемақы, алимент, бизнестен түсетін кіріс, жалға алу, бағалы қағаздар, сыйға тарту және т.б. Тұрғын үй көмегін көрсету қағидаларында көрсетілгендерді қоспағанда (Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2023 жылғы 8 желтоқсандағы № 117 бұйрығы).
Тағайындау кезеңі: Тұрғын үй көмегі бір тоқсанға (3 айға) беріледі. Осы мерзім аяқталған соң қайтадан өтініш беріп, табыс пен шығынды растап отыру қажет. Мемлекеттік қызметті қайта алу мүмкіндігі қарастырылған.
Коммуналдық қызметтер кімге өтеледі? Жаңа нормалар және тағайындау тәртібі
Тұрғын үй көмегі аз қамтамасыз етілген азаматтарға келесі шығындардың бір бөлігін өтеуге арналған:
коммуналдық қызметтер: су, жарық, жылу, газ;
тұрғын үйді және үй маңындағы аумақты күтіп-ұстау;
күрделі жөндеу;
байланыс қызметтері (мысалы, телефон үшін абоненттік төлем);
мемлекеттік тұрғын үй қорынан алынған тұрғын үй үшін жалдау ақысы.
Нені білу маңызды:
көмек тек бір тұрғын үй-жайға ғана көрсетіледі;
көмек жеке тұлғадан жалға алынған үйдің төлемдеріне қатысты емес;
көмек коммуналдық қызметтерді нормативтен тыс тұтынуды жаппайды
көмек тұрғын үй алаңының белгіленген нормаларынан асатын тұтынуды жаппайды;
табысты жасырған жағдайда көмек тоқтатылып, қайтарылуы талап етілуі мүмкін.
Енді тұрғын үй көмегі қалай есептеледі: бірыңғай лимиттер және бір адамға 18 шаршы метр
Тұрғын үй көмегі отбасының нақты шығындарын өңірде белгіленген рұқсат етілген шығын үлесімен салыстыру арқылы есептеледі.
Есептеу формуласы:
Тұрғын үй көмегі = Отбасының нақты шығындары (коммуналдық төлемдер, тұрғын үй мен аула аумағын күтіп-ұстау, күрделі жөндеу, жалдау ақысы және т.б.)
– Рұқсат етілген шығын деңгейі. Рұқсат етілген шығын деңгейі – бұл отбасының жиынтық табысынан пайыз түрінде есептелетін шек. Егер тұрғын үйге кеткен шығындар осы пайыздан асып кетсе, мемлекет артық бөлігін өтейді.
Бұл пайыз мөлшерін жергілікті маслихаттар белгілейді.
Ол отбасының жиынтық табысынан 5%-дан 10%-ға дейін өзгеруі мүмкін.
Рұқсат етілетін үлес мөлшерін мәслихаттар белгілейтіндіктен, көмек шарттары мен критерийлері әр аймақта әр түрлі болуы мүмкін. «Әлеуметтік көмек» ААЖ-де нақты өңірде коммуналдық қызметтерге белгіленген лимиттерді ескере отырып, нормативтік есеп жасау жүргізіледі.
Тұрғын үй көмегі: 15 минутта онлайн өтініш беруге болады
Өтініш беру екі тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін:
1. eGov.kz порталы арқылы (қызмет «Тұрғын үй көмегін тағайындау» деп аталады).
2. Тұрғылықты жері бойынша Халыққа қызмет көрсету орталығында (ХҚКО) жеке өзі.
Егер өтінішті электронды түрде берсеңіз, электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қажет болады.
Өтініш беру және қарастыру бойынша нұсқаулық:
Бірінші кезең: Өтініш беру. Іс-қимыл: Азамат тұрғын үй көмегін алуға өтініш береді. Талаптар мен тексерулер: электрондық немесе жеке беру. Өтініш 6 жұмыс күні ішінде қаралады.
Екінші кезең: тексеру. Іс-қимыл: негізгі мәліметтерді тексеру үшін мемлекеттік органдарға сұрау салу жүргізіледі: жылжымайтын мүліктің болуы, тұрақты тіркеу, отбасы құрамы, банктік шот және мемлекеттік жалға берілетін тұрғын үйдің болуы.
Өтінімді тіркеу үшін мыналар қажет:
1) бірнеше жылжымайтын мүлкінің болуы туралы деректердің болмауы;
2) Отбасындағы кәмелет жасына толған мүшелерінің келісімі.
Үшінші кезең: деректерді енгізу. Іс-әрекет: ұсынылған түбіртектерге сәйкес өткен тоқсандағы нақты шығындар енгізіледі. Талаптар мен тексерулер: Тұрғын үй көмегін көрсету ережесіне сәйкес растайтын құжаттарды енгізу қажет.
Төртінші кезең: қарау. Іс-әрекет: жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) өтінішті және кірістер, жылжымайтын мүлік, шығыстар бойынша нақты барлық мәліметті қабылдайды. «Әлеуметтік көмек» ААЖ-да нормативтік есеп жасалады. Талаптар және тексерулер: Өтініш 6 жұмыс күні ішінде қаралады.
Бесінші кезең: шешім және төлем. Іс-әрекет: Тұрғын үй көмегін тағайындау немесе бас тарту туралы шешім шығарылады. Өтініш берушіге хабарлама жіберіледі. Тізімдер ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіне қаражатты өңдеу және аудару үшін жіберіледі.
Тұрғын үй көмегін рәсімдеу үшін мыналар қажет:
Жеке куәлік;
Өтініш берер алдындағы тоқсанға отбасының табысын растайтын құжаттар;
Сол тоқсандағы коммуналдық қызметтерге (жылу, су, жарық, газ және т.б.), тұрғын үйді күтіп-ұстау мен күрделі жөндеуге төленген түбіртектер;
Байланыс қызметтері үшін (телефон және т.б.) түбіртек немесе келісімшарт;
Егер баспана мемлекеттік қордан жалға алынған болса – жалға алу шарты және төлем мөлшері көрсетілген құжат;
Банктік есепшот нөмері (IBAN).