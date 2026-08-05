KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Мемлекеттік білім грантының нәтижесі қашан жарияланады

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім гранты конкурсының қорытындысы 10 тамызға дейін жарияланады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады.

    гранты учеба
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    Ведомствоның мәліметінше, мемлекеттік білім гранты конкурсына қатысқан талапкерлер мен олардың ата-аналары грант иегерлерінің тізімін ресми ақпарат көздері арқылы біле алады.

    Грант конкурсының қорытындысын мына ресми ақпарат көздерінен көруге болады:

    – ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің ресми парақшалары;
    – ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми сайты;
    – министрліктің Telegram, Facebook және Instagram желілеріндегі ресми парақшалары.

    Айта кетейік, кейінгі бес жылда білім гранттарының саны шамамен 30 мыңға артты.

    Білім ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Грант
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар