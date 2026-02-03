Мемлекеттік кеңесші: Қазіргі Конституцияда «тарих» сөзі мүлде жоқ
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жаңа Конституция жобасында тарихқа неге көп мән берілгенін түсіндірді.
- Жаңа Конституцияда мыңжылдық тарихымыз тұңғыш рет басты құндылық ретінде жазылып, жарияланды. 1995 жылы қабылданған Конституцияда тарих туралы бір сөз жоқ. Жаңа Конституцияда тарихымыз тұңғыш рет декларация емес, мемлекеттік құндылық ретінде бекітіліп отыр, - деді ол.
Мемлекеттік кеңесші Ата заң кіріспесінде тарихпен оралымдар бар екенін еске салды.
- Ұлы дала, мыңжылдық тарих деген ұғымдар Қазақстанның тарихи субъект екенін паш етеді, әрі бұлар мемлекеттік бірегейлікті айқындайтын ұғымдар, - деді Ерлан Қарин.
Айта кету керек, өткен апта аяғында жарияланған жаңа Конституцияның жобасында мемлекеттік тілдің мәртебесі туралы норма 9-бапта орналасқан. Ол жерде мемлекеттік тіл – қазақ тілі екені, ал мемлекеттік мекемелер мен өзін-өзі басқару ұйымдарында орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар қолданылатыны айтылған.