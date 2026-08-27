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    Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы 400 мың заң бұзушылық: 627 қызметкер жазаланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жыл басынан бері Мемлекеттік қызмет істері агенттігі мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына 2 мыңнан астам бақылау жүргізген. Бұл туралы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі мәлім етті.

    Мемлекеттік қызмет көрсету саласында 400 мың заң бұзушылық анықталды: 627 қызметкер жазаланды
    Фото: Kazinform

    Бүгінде елімізде мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 1 476 түрі бар. Олардың қатарында құжаттарды беру және тіркеу, әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақыларды тағайындау, анықтамалар мен лицензиялар беру және басқа да қызметтер бар.

    — Жүргізілген бақылау нәтижесінде 400 мыңға жуық заң бұзушылық анықталып, 10 мыңнан астам азаматтың бұзылған құқықтары қалпына келтірілді, — делінген агенттіктің хабарламасында.

    Биыл заң бұзушылықтарға байланысты мемлекеттік органдарға 1010 ұсыным енгізілген.

    — 627 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі мен тәртібін бұзған лауазымды тұлғаларға қатысты 433 әкімшілік хаттама толтырылды. Сот шешімімен бюджетке 24,5 миллион теңге айыппұл өндірілді, — деп хабарлады Мемлекеттік қызмет істері агенттігі.

    Айта кетейік, мемлекеттік қызметшілер үшін жаңа мансаптық өсу тетігі енгізіледі.

    Мемлекеттік қызметші Айыппұл ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Заң және тәртіп
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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