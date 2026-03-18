    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:06, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Мемлекеттік қызметшілер жұма күні жұмыс істемей, кітап оқуы керек — депутат

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек мемлекеттік қызметшілердің өзін-өзі дамытуына арнайы күн бөліп, оларды жұмыс міндеттемесінен босатуды ұсынды.

    депутат
    Фото: Мәжіліс

    — Қазір біз әлеуметтік желіні көп пайдаланатын ұлтпыз. Бірақ оқитын ұлт емеспіз. Президент кітап оқу керектігін қаншама рет айтты. Сондықтан, менің жеке ұсынысым — болашақта осы жаңа заң жобасы аясында немесе кейінірек аптаның бір күнін, мысалы жұманы немесе кез келген күнді толықтай ағарту күні, шығармашылық күн ретінде белгілеу керек, — деді Бақытжан Базарбек Мәжілістің жалпы отырысында.

    Депутаттың пікірінше, мұндай тәсіл шенеуніктердің мәдениеті мен кәсібилік деңгейін арттыруға көмектеседі.

    — Яғни бәрін тоқтату керек: ешқандай жүктеме, тапсырма, мемлекеттік қызмет болмауы керек. Мемлекеттік қызметшілерді босату керек, кітапханаға барып, кітап оқысын, үлгі көрсетсін, санасын дамытсын. Макиавелли мен Абайды оқитын мемлекеттік қызметші сапалы жұмыс істей алады, — деді Б. Базарбек.

    Айта кетейік, Мәжілісте «ҚР мемлекеттік қызметі туралы» заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Мемлекеттік қызметшілердің қызметіне соңғы түпкілікті бағаны ел азаматтары беруі керек.

    Сондай-ақ, мемлекеттік қызметшілер еңбекақысы кемінде үш жылда бір рет міндетті түрде индекстеледі. Зейнетке шыққанда 4 жалақы мөлшерінде төлем беріледі.

    Оған қоса, мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік жауапкершілігіне қатысты көзқарас түбегейлі қайта қаралып жатыр. 

    Мемлекеттік қызметші Кітап Депутат Бақытжан Базарбек Мәжіліс
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
