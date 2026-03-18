Мемлекеттік қызметшілер жұма күні жұмыс істемей, кітап оқуы керек — депутат
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек мемлекеттік қызметшілердің өзін-өзі дамытуына арнайы күн бөліп, оларды жұмыс міндеттемесінен босатуды ұсынды.
— Қазір біз әлеуметтік желіні көп пайдаланатын ұлтпыз. Бірақ оқитын ұлт емеспіз. Президент кітап оқу керектігін қаншама рет айтты. Сондықтан, менің жеке ұсынысым — болашақта осы жаңа заң жобасы аясында немесе кейінірек аптаның бір күнін, мысалы жұманы немесе кез келген күнді толықтай ағарту күні, шығармашылық күн ретінде белгілеу керек, — деді Бақытжан Базарбек Мәжілістің жалпы отырысында.
Депутаттың пікірінше, мұндай тәсіл шенеуніктердің мәдениеті мен кәсібилік деңгейін арттыруға көмектеседі.
— Яғни бәрін тоқтату керек: ешқандай жүктеме, тапсырма, мемлекеттік қызмет болмауы керек. Мемлекеттік қызметшілерді босату керек, кітапханаға барып, кітап оқысын, үлгі көрсетсін, санасын дамытсын. Макиавелли мен Абайды оқитын мемлекеттік қызметші сапалы жұмыс істей алады, — деді Б. Базарбек.
Айта кетейік, Мәжілісте «ҚР мемлекеттік қызметі туралы» заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Мемлекеттік қызметшілердің қызметіне соңғы түпкілікті бағаны ел азаматтары беруі керек.
Сондай-ақ, мемлекеттік қызметшілер еңбекақысы кемінде үш жылда бір рет міндетті түрде индекстеледі. Зейнетке шыққанда 4 жалақы мөлшерінде төлем беріледі.
Оған қоса, мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік жауапкершілігіне қатысты көзқарас түбегейлі қайта қаралып жатыр.