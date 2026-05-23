Мемлекеттік күзет қызметінде көктемде шақырылған сарбаздар ант қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі Айрықша мақсаттағы күштерінің әскери бөлімдерінде 2026 жылғы көктемгі шақырылым бойынша мерзімді әскери қызмет сарбаздарының Әскери ант қабылдау рәсімі болды. Бұл туралы қуатты құрылымның баспасөз қызметі мәлім етті.
«Айбын» президенттік полкі» әскери қызметшілерінің Әскери ант қабылдау рәсімі Астана қаласындағы «Отан қорғаушылар» монументі жанындағы алаңда, ал «Батыр» президенттік полкі сарбаздарының осындай салтанаты Алматы қаласындағы 28 гвардияшы-панфиловшылар саябағында өтті. Әскери ант қабылдау салтанатына жас сарбаздардың ата-аналары мен жақындары қатысты.
ҚР МКҚ қатарындағы 2026 жылғы көктемгі шақырылым бойынша мерзімді әскери қызмет сарбаздары еліміздің барлық аймақтары мен республикалық маңызы бар қалаларынан іріктеліп алынған. Олар әскери бөлімдердің далалық оқу орталықтарында жаңа шақырылым сарбаздарын дайындау курсынан өтті.
Әскери ант қабылдау салтанаты — ерекше жауынгерлік рәсімдердің бірі. Ант қабылдау арқылы сарбаздар өздеріне Отанды қорғауға әзір болуға, әскери қызмет міндеттерін адал атқаруға жауапкершілік алады.
ҚР МКҚ әскери бөлімдерінде мерзімді қызмет атқару барысында жас сарбаздар тәжірибелі нұсқаушылық құрамның жетекшілігімен әскери іске үйренеді, жауынгерлік және арнайы даярлық сабақтарында әскери мамандықтарды меңгереді.
— Әскери ант қабылдаған соң мерзімді қызмет сарбаздары ҚР МКҚ атқаратын: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасы эталондарын күзету, Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін протоколдық іс-шараларға қатысу, күзетілетін тұлғалар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету секілді міндеттерді атқаруға кіріседі, — делінген хабарламада.
ҚР Мемлекеттік күзет қызметі мерзімді әскери қызмет сарбаздары қатарына еліміздің 18 бен 27 жас аралығындағы, бойы 180 см-ден жоғары және 195 см-ден аспайтын, білімі орта және одан жоғары, денсаулығы жақсы кез келген азаматы қабылдана алады. Жоғары білімді, спорттық жетістіктері мен разрядтары бар үміткерлерге басымдық беріледі.
— Мерзімді әскери қызметті ҚР Мемлекеттік күзет қызметі қатарында атқару жас азаматтар үшін мықты ерлік мектебі болады, олар мұнда өзінің өмірлік жолына қажетті маңызды дағдыларға үйренеді. Жастар үшін бұл кезең ары қарайғы мансап жолын жалғастыруға қажетті әлеуметтік лифт болуы мүмкін, — деп хабарлады Мемлекеттік күззет қызметінен.
Мерзімді әскери қызметті аяқтағандар қалауы бойынша қызметті келісімшарт негізінде жалғастыра алады, одан әрі олардың арнаулы мемлекеттік органның қызметкері және офицері болып, күзетілетін тұлғалар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша міндеттерді атқару мүмкіндігі бар.
Сонымен қатар ҚР МКҚ мерзімді қызмет сарбаздарына мерзімді әскери қызмет атқарған азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша Қазақстан Республикасында белгіленген барлық жеңілдіктер (мысалы, «Срочники 2.0» бағдарламасына қатысу) жасалады.
Айта кетейік, әскери кафедралардың 13 мыңға жуық курсанты Отанға адал болуға ант берді.