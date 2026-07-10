Мемлекеттік сатып алу жүйесінің тиімділігі халықаралық деңгейде бағаланады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан халықаралық стандарттарға сәйкес мемлекеттік сатып алу жүйесін кешенді бағалауды бастады, деп хабарлайды Қаржы министрлігінің баспасөз қызметі.
2026 жылғы 9 шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Еуразиялық тұрақтандыру және даму қорымен (ЕТДҚ) бірлесіп, MAPS (Methodology for Assessing Procurement Systems) халықаралық әдіснамасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу жүйесін бағалауға арналған кіріспе семинарын өткізді.
Семинарға мемлекеттік органдардың өкілдері, халықаралық сарапшылар, сондай-ақ мүдделі ұйымдардың өкілдері қатысты.
MAPS әдіснамасы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу жүйесін алдыңғы бағалауды халықаралық қаржы институттары (Дүниежүзілік банк, ЕЫДҰ, ЕҚДБ, ИДБ, АДБ) 2019 жылы өткізді.
Іс-шара барысында MAPS әдіснамасы шеңберінде қолданылатын бағалау жүргізудің мақсаттары, кезеңдері мен негізгі тәсілдері түсіндірілді.
— Бағалау жүргізу мемлекеттік сатып алудың қолданыстағы жүйесін жан-жақты талдауға, халықаралық стандарттар мен үздік әлемдік тәжірибелерді ескере отырып, оны одан әрі жетілдіру бағыттарын айқындауға мүмкіндік береді, — дейді мамандар.
Қаржы министрлігі мемлекеттік сатып алудың ашық, тиімді және автоматтандырылған жүйесін дамыту жөніндегі жүйелі жұмысты жалғастырады.
Бұған дейін Қаржы министрлігі бизнеске арналған жаңа онлайн сервисті іске қосқанын жаздық.