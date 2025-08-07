KZ
    13:37, 07 Тамыз 2025

    Мемлекеттің кепілдігімен қаржыландырылатын жобалар тізімі толықтырылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Үкіметінің 2025 жылғы 4 тамыздағы қаулысымен мемлекеттің кепілдіктерімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыруға ұсынылған жобалар тізбесі толықты.

    Правительство, Үкімет үй
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    2025 жылға арналған тізімге жалпы құны 1,5 трлн теңгеден асатын үш ірі жол жобасы енгізілді. Аталған инфрақұрылымдық жобалар ұзақ мерзімге, яғни 2048 жылға дейінгі кезеңге жоспарланған.

    Қаржыландыру ұсынылған жобалар:

     «Жезқазған – Қарағанды» автожолының (433-946 км) «Қызылорда – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» бағыты аясындағы учаскесін қайта жаңғырту – 1 171,8 млрд теңге. Жобаны іске асыру мерзімі: 2025-2045 жылдар;

     Сарыағаш қаласының айналма жолы мен Б. Қонысбаев атындағы өткізу пункті арқылы Өзбекстанға шығатын жол құрылысы – 237,3 млрд теңге. Іске асыру мерзімі: 2025-2048 жылдар;

     А-27 «Атырау – Доссор» автожолының 598-512 шақырым аралығындағы учаскесін қайта жаңғырту – 138,4 млрд теңге. Жобаны жүзеге асыру мерзімі – 2048 жылға дейін.

    Үкімет шешімі аясында бұл жобалар тиісті мемлекеттік кепілдіктермен қамтамасыз етіледі және Қазақстанның көлік инфрақұрылымын жетілдіруге бағытталған.

    Бұған дейін, Республикалық маңызы бар KAZ12 «Атырау – Орал» автомобиль жолына орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отырғанын жазғанбыз.

    Сонымен қатар Қарағанды облысында республикалық маңызы бар автожолдар жөнделіп, жол бойындағы сервистік нысандар жаңартылуда.

     

    Үкімет
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
