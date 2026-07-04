Mercedes-Benz-тің 33 мыңнан астам қызметкері жаппай наразылық акциясына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Германияда Mercedes-Benz автоконцернінің ондаған мың қызметкері компанияның жаңа шығындарды қысқарту бағдарламасына қарсы наразылық акцияларына шықты, деп хабарлайды Der Spiegel.
Акцияларға IG Metall өнеркәсіптік кәсіподағы шақырды. Ұйым бүгінгі шаралар наразылық толқынының басы ғана екенін мәлімдеді. IG Metall дерегінше, ел бойынша өткен акцияларға 33 мыңнан астам адам қатысқан.
Наразылықтар Берлин, Дюссельдорф, Гамбург, Бремен, Гермерсхайм және басқа да қалаларда өтті.
Der Spiegel басылымының жазуынша, Германия бойынша ондаған мың қызметкер Mercedes-Benz компаниясында шығындарды қысқарту шараларын күшейту жоспарына қарсы барабан, ысқырық және плакаттармен наразылық білдірген.
IG Metall кәсіподағының жетекшісі Кристиане Беннер Дюссельдорфтағы митингіде:
– Бәсекеге қабілеттілік туралы шын мәнінде айтқысы келетін адам еңбек жағдайларын өзгертуден бастамауы керек. Мықты автомобиль өнеркәсібінің кілті – болашағы бар өнімдерге, өндірістік алаңдарға және қызметкерлерге инвестиция салуда, – деді.
Маусым айында Mercedes-Benz дағдарысқа байланысты үнемдеу шараларын күшейтетінін жариялаған болатын. Соған сәйкес 108 мың қызметкердің шамамен 90 мыңы шілде айында күткен сыйақысын алмайды.
Әңгіме қызметкердің бір айлық стандартты жалақысының 18,4 пайызы көлеміндегі жыл сайынғы қосымша төлем туралы болып отыр.
Еске сала кетсек, бұған дейін Германияда 23 наурыз күні жалпыұлттық ереуілге байланысты дәріханалар жабылғанын жаздық.