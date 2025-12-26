KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:12, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мерекеде шетелге шыға алмай қалмаңыз

    АСТАНА. KAZINFORM —  Мерекелер қарсаңында көптеген азамат шетелге сапар жоспарлайды. Шекарада кездесіп қалатын қиындықтар мен шектеулердің алдын алу үшін шетелге шығуға тыйым бар-жоғын алдын ала тексеріп алу қажет. 

    Мерекеде шетелге шыға алмай қалмаңыз
    Фото: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы

    eGov.kz порталында және eGov Mobile мобильді қосымшасында шетелге шығуға тыйым салынғанын тексеруге арналған онлайн-қызмет қолжетімді. Тексеру мынадай тізімдер бойынша жүргізіледі:

    • шетелге шығуы шектелген борышкерлер тізілімі,
    • атқару өндірісі бойынша борышкерлер тізілімі.

    Қызметті eGov Mobile мобильді қосымшасында онлайн алуға болады.

    — «Қызметтер» батырмасын басқанда «Саяхат, шетелде тұру және эмиграция» — «Шет елге шығуы шектелген, борышқорлар тізілімі және атқару өндірісі бойынша борышқорлар тізілімі бойынша шет елге шығуға тыйым салынғандығының бар болуын тексеру» қызметін таңдап, ЖСН еңгізіп, «Тексеру» батырмасын басасыз, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Қазақстанға 7,5 миллион шетелдік саяхаттап келген

    Тегтер:
    Мереке Әуежай eGov.kz Қарыз
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар