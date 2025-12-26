Мерекеде шетелге шыға алмай қалмаңыз
АСТАНА. KAZINFORM — Мерекелер қарсаңында көптеген азамат шетелге сапар жоспарлайды. Шекарада кездесіп қалатын қиындықтар мен шектеулердің алдын алу үшін шетелге шығуға тыйым бар-жоғын алдын ала тексеріп алу қажет.
eGov.kz порталында және eGov Mobile мобильді қосымшасында шетелге шығуға тыйым салынғанын тексеруге арналған онлайн-қызмет қолжетімді. Тексеру мынадай тізімдер бойынша жүргізіледі:
• шетелге шығуы шектелген борышкерлер тізілімі,
• атқару өндірісі бойынша борышкерлер тізілімі.
Қызметті eGov Mobile мобильді қосымшасында онлайн алуға болады.
— «Қызметтер» батырмасын басқанда «Саяхат, шетелде тұру және эмиграция» — «Шет елге шығуы шектелген, борышқорлар тізілімі және атқару өндірісі бойынша борышқорлар тізілімі бойынша шет елге шығуға тыйым салынғандығының бар болуын тексеру» қызметін таңдап, ЖСН еңгізіп, «Тексеру» батырмасын басасыз, — делінген хабарламада.
Айта кетелік Қазақстанға 7,5 миллион шетелдік саяхаттап келген.