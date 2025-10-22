KZ
    22:47, 22 Қазан 2025 | GMT +5

    Мерей Мәулетханов Сербиядағы әлем чемпионатында қола жүлде еншіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Дүбірлі дода Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатыр, деп хабарлайды Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.

    Мерей Мәулетханов
    Фото: United World Wrestling

    Сербияда жастар арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы грек-рим күресінен алғашқы жүлдесіне қол жеткізді.

    Мерей Мәулетханов ұлттық құрама қоржынына алғашқы медальді салды.

    — Қазақстандық балуан 72 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қола жүлдеге ие болды. Қола үшін өткен белдесуде отандасымыз ресейлік Данил Григорьевті айқын басымдықпен жеңді, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Грек-рим күресінен Қазақстан жастар құрамасының өкілі Юсуф Мациев Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатқан U23 әлем чемпионатының финалына өткенін жазған едік.

