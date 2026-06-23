Месси футболдан әлем чемпионаты тарихындағы үздік сұрмерген атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Лионель Месси футболдан әлем чемпионаты тарихындағы ең үздік сұрмерген атанды.
2026 жылғы әлем чемпионатының топтық кезеңіндегі екінші турда Австрия құрамасына қарсы матчта 38 жастағы шабуылшы ойынның 38-минутында гол соқты. Ал негізгі уақытқа қосылған 5 минутта дубль жасады.
Осылайша Месси әлем чемпионатындағы 18-голын тіркеп, тарихи рекорд орнатты.
Ол бұған дейін 16 голмен көш бастап тұрған Германия құрамасының бұрынғы шабуылшысы Мирослав Клозенің рекордын жаңартты.
Бұған дейін аргентиналық футболшы Алжирге қарсы матчта хет-трик жасап, Клозенің көрсеткішіне теңескен еді.
Клозе рекорды жаңарса, бұған қуанышты болатынын айтып, Аргентина құрамасының капитанын «данышпан» деп атаған.
Қазір Мессидің еншісінде әлем чемпионаттарында соғылған 18 гол бар. Одан кейін Роналдо (15), Герд Мюллер (14) және Килиан Мбаппе (14) тұр.
2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты АҚШ; Канада мен Мексикада өтеді. Турнир 19 шілдеде аяқталады.
Қазіргі әлем чемпионы — Аргентина құрамасы.
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