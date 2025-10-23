Meta ЖИ зерттеушілерінің санын қысқартпақ
АСТАНА. KAZINFORM – Meta өзінің Superintelligence Labs бөлімінде 600 лауазым иесін қысқартпақ, деп хабарлайды Reuters.
Facebook компаниясының хабарлауынша, бұл шаралар жасанды интеллектімен айналысатын бөлімді мүмкіндіінше, еркін қимылдайтын етуге бағытталған.
Қысқарту Facebook-тің Artificial Intelligence Research (FAIR) бөлімшелері мен жасанды интеллект пен оның базасындадағы өнімдермен айналысатын қызметтермен байланысты, деп хабарлады компания.
Алайда ондаған зерттеуші мен инженер жұмыс істейтін және болашақ буынның ЖИ үлгілерін жасаумен айналысатын жаңа TBD Lab бағарламасына қысқартулардың қатысы жоқ.
Қысқартулар туралы хабарды ең бірінші болып, компаниянң ішкі хабарларына сілтеме жасап Axios басылымы хабарлады.
Енді компания қысқартылатын қызметшілеріне Meta-ның ішіндегі өзге қызметтерге ауысуға кеңес беріп отыр.
Meta компаниясы сейсенбі күні Blue Owl Capital (OWL.N) инвестициялық компаниясымен 27 млрд доллар көлемінде қаржылық келісім жасасты. Бұл – компания тарихындағы ең ірі жеке инвестициялық мәміле болып отыр. Қаражат Meta-ның ең ірі деректер орталығын салуға бағытталады.
Сарапшылардың пікірінше, бұл келісім Meta-ға жасанды интеллект (AI) саласындағы ауқымды жоспарларын іске асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бастапқы шығындар мен тәуекелдердің басым бөлігі сыртқы инвесторлардың мойнына жүктелмек, ал компания жобадағы меншігінің аз үлесін сақтап қалады.
