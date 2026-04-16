Металдарды қайта өңдеу Қазақстан экономикасы өсімінің негізіне айналады — сарапшылар
АСТАНА. KAZINFORM — Пайдалы қазбаларды шикізат күйінде сатудан гөрі, оларды өңдеу моделіне көшу MINEX Kazakhstan форумында талқыланған негізгі тақырыптардың бірі болды. Жиында сарапшылар экономикаға құрылымдық өзгерістер қажет екені жөнінде пікір білдірді.
Әсіресе, мыс, полиметалл және сирек металдарды өңдеуді дамыту басым бағыт ретінде қарастырылады. Дегенмен, негізгі мақсат — жекелеген жобаларды жүзеге асыру емес, салада ауқымды өзгеріс жасау.
— Металл өңдеуді жолға қойсақ, экономиканың құрылымы түгелдей трансформацияланады. Жаңа өндірістер ашылады, жеткізу тізбектері қалыптасады, жұмыс орындары құрылады, технологиялық деңгей өседі, — деді Advantix компаниясының басқарушы директоры және MINEX Forum-ның төрағасы Артур Поляков.
Сонымен қатар, оның сөзінше, негізгі мәселе — инвестиция және технологияларды тарту.
— Зауыттар салумен ғана іс бітпейді. Инвесторға да жағдай жасау керек. Оған өндіріс орнының қалай жұмыс істейтіні, қаржы салымдарының қалай қорғалатыны, жобаның экономикасы қандай болатыны түсінікті болуы керек. Бұл — заңнамадан бастап технологияларға дейін қамтылуы тиіс кешенді міндет, — деді Поляков.
Демек, қайта өңдеу мәселесі — тек салалық жұмыс емес, Қазақстан экономикасы үшін стратегиялық міндет. Өйткені, бұл сектор елдің ұзақ мерзімді тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігіне әсер етеді.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда қайта өңдеуге жарамды 56 млрд тонна металлургия қалдығы бар екені жөнінде жазғанбыз.