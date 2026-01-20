Мейірім Нұрсұлтановтың Карлос Адамеспен жекпе-жегі неге кешеуілдеді
АСТАНА.KAZINFORM - WBC нұсқасы бойынша орта салмақтағы рейтингіде бірінші орында тұрған қазақстандық кәсіпқой боксшы Мейірім Нұрсұлтанов белбеу иегері Карлос Адамеспен жекпе-жегі неге уақытылы өтпей жатыр? Оның себебіне Kazinform тілшісі үңіліп көрді.
Қазақстандық спортшы әлем чемпионы атағы үшін жекпе-жекке міндетті үміткер болып саналады. Алайда белбеу иегері Карлос Адамеспен жекпе-жек осы уақытқа дейін болған жоқ.
Кәсіпқой бокста жеңілістің ащы дәмін татып көрмеген Мейірім Нұрсұлтанов соңғы кездесуін 2023 жылдың қараша айында өткізді. Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында өткен жекпе-жекте ол төрешілердің бірауыздан шешімімен чилилік Хулио Аламосты тізе бүктірді. Ол қазір WBC нұсқасы бойынша орта салмақтағы чемпион Карлос Адамеске қарсы титулдық жекпе-жекті күтіп, оған міндетті үміткер ретінде саналып отыр.
Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясын отандасымыздың ұзақ уақыт бойы жекпе-жек өткізбеуі алаңдатып отыр. Федерация президенті Рахымжан Ерденбеков боксшы ол жайында WBC президенті Маурисио Сүлейманмен жеке талқылағанын айтты.
- WBC соңғы конвенциясында мен Мейірім Нұрсұлтанов туралы мәселені жеке өзім көтердім, WBC президенті Маурисио Сүлейманмен оның визасы туралы мәселені талқыладым. Себебі Нұрсұлтанов үшін тек виза мәселесі қиындық тудырып отыр. Ол америкалық визаны ала алмайды. WBC бұл виза бойынша көмектесетініне уәде берді. Дегенмен Нұрсұлтанов Адамеспен жекпе-жегі алдында тағы бір кездесу күтіп тұр. Содан кейін чемпиондық жекпе-жекке дайындалады, - деп сендірді Рахымжан Ерденбеков.