Мейіржан Юсупов: «ҚазАтомӨнеркәсіп» Қазақстан АЭС-іне ядролық отын жеткізуші болуы керек
АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАтомӨнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мейіржан Юсупов «Самұрық-Қазына» қорының қоғамдық кеңес отырысында «Үлбі-жылу бөлетін құрамалар» зауыты шығаратын ядролық отын неге Қазақстанда салынатын алғашқы АЭС-ке жарамайтынын түсіндірді.
- 10-15 жылдан кейін өз АЭС-імізді салсақ, «Үлбі ЖБҚ»-да шығарылатын ядролық отын оған жарамай ма? Әлде ондағы өндірісті қайта құрылымдайсыздар ма? - деп сұрады Данияр Әшімбаев.
Мейіржан Юсупов Үлбі зауытында қазір өндірілетін ядролық отын Қазақстан салуды жоспарлап отырған АЭС-ке шынымен де жарамсыз екенін айтты.
- Қазір Үлбі зауыты шығаратын жылу бөлетін құрамалар сертификатталады. Өйткені кез келген атом стансасы отын сатып алған кезде сәйкестік сертификатын сұрайды. Қытайдың CGN компаниясы Үлбінің өніміне сертификат берген. Бұл франциялық технология, француздар сертификаттап, оны қытайлықтар мақұлдаған. Қосымша өндіріс желісін ашу мәселесіне келсек, біз жалпы алдымызға жылу бөлетін жиынтық өндірісін ұлғайтуды мақсат қойып отырмыз, - деді ол.
Ұлттық атом компаниясының басшысы Қазақстанда салынатын АЭС-ке ядролық отын шығару мәселесін жоба авторларымен пысықтайтынын айтты.
- Біз өзімізді, «ҚазАтомӨнеркәсіпті» Қазақстан АЭС-іне қажет ядролық отынның «табиғи жеткізушісі» ретінде көреміз. Әрине мұндағы технология басқа, бірақ, ол басқа әңгіме. Әріптестерімізбен Үлбі зауытында қазақстандық АЭС-ке қажет жиынтық шығарып, құрастыратындай мүмкіндік болу үшін жұмыс істейміз, - деді Мейіржан Юсупов.
Бұған дейін Атом энергетикасы жөніндегі агенттік төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Қазақстанадғы алғашқы АЭС құрылысы қалай жүріп жатқанын айтқан болатын.