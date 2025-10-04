Microsoft жаңа қауіпсіздік жақсартулары бар Windows 11 нұсқасын шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — Компания Microsoft жаңа Windows 11 операциялық жүйесінің 25H2 нұсқасын шығарды. Бұл жаңарту функциялары бойынша үлкен өзгерістер әкелмегенімен, қауіпсіздік саласында маңызды жетілдірулер енгізілгенін хабарлады, 24.kg сайты MyDrivers басылымына сілтеме жасап.
Microsoft компаниясы 25H2 нұсқасында жүйені орнату және жұмыс істеген кезде осалдықтарды анықтау механизмдері айтарлықтай жақсартылғанын мәлімдеді. Бұл жақсартулар қауіпсіздік қатерлерін тиімді жою үшін кодтау процесіне жасанды интеллект (ЖИ) технологиясын енгізуді қамтиды.
Сондай-ақ, жүйені оңтайландыру мақсатында 25H2 нұсқасы бірқатар ескірген компоненттерді, мысалы PowerShell 2.0 және WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) командалық жолын алып тастаған.
Маңызды бір ерекшелік — 25H2 мен 24H2 нұсқалары бірдей кодтық база мен сервис саласын қолданады. Бұл дегеніміз, 25H2 нұсқасында қосылған барлық жаңа функциялар Windows 11 24H2 қолданушыларына да қолжетімді болады.
Егер сіз Windows 11 24H2 нұсқасын пайдаланып жатсаңыз, жаңартуды орнату тез әрі оңай болады, функциялық өзгерістерсіз. Ал ескі нұсқаларды (мысалы, 22H2 немесе 23H2) пайдаланушыларға жүйені толық жаңарту қажет болады, бұл процесс ұзаққа созылуы мүмкін.
Корпоративтік және білім саласындағы пайдаланушылар үшін 25H2 нұсқасы Wi-Fi 7 стандартына қолдау қосады. Сонымен қатар, жүйе әкімшілері Intune және топтық саясаттар арқылы көптілді алдын ала орнатылған бағдарламаларды алып тастай алады.
Microsoft жаңартуды кезең-кезеңмен таратып жатқанын және оны алу үшін біраз уақыт қажет болуы мүмкін екенін ескертті.
