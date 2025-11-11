KZ
    23:37, 11 Қараша 2025

    Михаил Кукушкин Франциядағы турнирде қатарынан үш матчта жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық, әлемнің 317-ракеткасы Михаил Кукушкин Лион (Франция) челленджер турнирінің екінші айналымына шықты.

    Михаил Кукушкин
    Фото: ФТК

    Жарыстың іріктеу сайысында екі қарсыласын жеңген қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 124-ракеткасы, ұлыбританиялық Билли Харриске тап келді. 

    Осыған дейін екі теннисші өзара төрт рет кездессе, соның үшеуінде ұлыбританиялық спортшы басым түскен еді. 

    Бұл жолы М.Кукушкин Харристі 7:6 (7:2), 7:5 есебімен тізе бүктірді.

    Бір сағат 40 минутқа созылған бәсекеде Кукушкин 11 эйспен бірге 5 брейк-пойнттың біреуін пайдаланды. 

    Михаил Кукушкин ширек финалға шығу үшін әлемнің 168-ракеткасы, франциялық Люка ван Ашпен таласады.

    Іріктеу сайысынан өткен тағы бір қазақстандық, рейтингіде 282-орындағы Бейбіт Жұқаев бірінші айналымда әлемнің 100-ракеткасы, германиялық Ян-Леннард Штруфпен аса тартысты матч өткізді.

    Бірінші партияда тай-брейкте Бейбіт басымдылық танытты – 7:6 (7:5). Алайда бұдан кейін сол қарқынын жалғастыра алмады – 6:7 (1:7), 4:6.

    Екі сағат 15 минутқа созылған бәсекеде Бейбіт 24 эйс жасап, 9 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Штруфф 18 эйс, 4 брейкпен (9 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық екі теннисшінің Францияда негізгі жарысқа жолдама алғанын жазған едік

    Михаил Кукушкин Франция Теннис
