    Михаил Кукушкин Қытайдағы турнирде жергілікті теннисшіні жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 281-ракеткасы Михаил Кукушкин Уси (Қытай) ATP Challenger 100 турнирінің 1/8 айналымына шықты.

    Қазақстандық спортшы бастапқы кездесуін рейтингіде 798-орындағы қытайлық, 20 жастағы Тяньхуэй Чжанмен өткізді.

    Бірінші партияда 38 жастағы Кукушкин тай-брейкте табандылық танытты – 7:6 (7:4). Екінші сет сәл оңайлау тиді – 6:3.

    Бір сағат 35 минутқа созылған бәсекеде М.Кукушкин 1 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың төртеуінде мүлт кеткен жоқ. Чжан 1 эйс, 2 брейкпен шектелді. 

    Михаил Кукушкиннің келесі айналымдағы қарсыласы кейін белгілі болады. 

    Бүгін жаңартылған ATP рейтингісінде М.Кукушкин 282-ден 281-ге ауысты. 

    Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик 11-орында қалса, Александр Шевченко 82-ден 85-ке төмендеді. 

    Тимофей Скатов 198-ден 188-ге, Бейбіт Жұқаев 300-ден 297-ге жоғарылады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның WTA чемпиондық кестесінде көш бастап келе жатқанын жазған едік.

    Ғайсағали Сейтақ
