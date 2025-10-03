KZ
    00:35, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Михаил Шайдоров Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламада жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Алматыда өтіп жатқан Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламада бірінші орын алды.

    Михаил Шайдоров
    Фото: Сали Сабиров/Қазақстан ҰОК

    Әлем чемпионатының күміс жүлдегері 95.01 ұпай жинап, жарыстың аралық көшбасшысы атанды.

    ҚР ҰОК мәліметінше, екінші орынды Грузия спортшысы Ника Егадзе иеленді - 87.58 ұпай. АҚШ өкілі Джейсон Браун 86.61 ұпаймен үшінші нәтижені көрсетті.

    Қазақстандықтар арасынан Диас Жиренбаев жетінші орынға табан тіреді (77.14), Никита Кривошеев - 16-шы (59.33), Олег Мельников - 17-ші орынға жайғасты (54.19).

    Айта кетейік, еркін бағдарлама 4 қазанда өтеді.

    Мәнерлеп сырғанаудан Денис Тен мемориалына еліміздің атынан кімдер қатысатынын жазған едік.

