    16:51, 15 Қараша 2025 | GMT +5

    Михаил Шайдоров Гран-при кезеңінің қысқа бағдарламасында 3-орын алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәнерлеп сырғанаудан АҚШ-тың Лэйк-Плэсид қаласында Гран-при кезеңі басталды.

    Михаил Шайдоров
    Фото: ҰОК

    Жарыс аясында ерлер арасындағы жеке сырғанаудың қысқа бағдарламасы өтті.

    Қазақстандық Михаил Шайдоров 89.67 ұпай жинады. Бұл нәтижемен ол аралық үшінші орынға табан тіреді.

    Жапониялық Казуки Томоно бірінші орында - 95.77 ұпай. Екінші орында Франция спортшысы Кевин Аймоз - 93.56 ұпай.

    Айта кетейік, Токиода XXV жазғы Сурдлимпиада ойындары басталды.

