Министр стоматологияда «Севоран» препаратын қолдану тәжірибесіне қатысты пікір айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Астанада үш жасар қызға қатысты қайғылы жағдайдан кейін стоматология клиникаларында «Севоран» препаратын қолдануды тексеру мүмкіндігіне түсінік берді.
Министрдің айтуынша, «Севоран» мен баланың өлімі арасындағы тікелей себеп-салдар байланысы әлі анықталған жоқ.
- Тиісті сот-медициналық сараптама жүргізілді. «Севоран» кеңінен қолданылып келеді, соның ішінде анестезиология мен реаниматологияда да пайдаланылып жатыр. Осы күнге дейін медициналық ұйымдардан бұл препараттарға қатысты жанама әсерлер туралы ресми мәлімдемелер түскен жоқ. Сондықтан Қазақстанда тек түпнұсқа дәрі-дәрмек қолданылып жатқанын айтқым келеді. Менің ойымша, тергеу амалдары барысында мәселенің мән-жайы анықталады. Содан кейін біз тиісті шешім қабылдаймыз», - деді А. Әлназарова Парламент Мәжілісінде тілшілер сұрағына жауап бере отырып.
Еске салсақ, бұл қайғылы жағдай 2024 жылдың 30 қазанында болды. Үш жасар қыз тісін емдеу кезінде наркоздан оянбай қалған. Астананың ауданаралық қылмыстық соты жекеменшік стоматологиялық клиниканың анестезиологына қатысты істі қарап жатыр.
Бұған дейін Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев еліміздегі стоматологияларды жаппай тексеру жоспарда жоқ екенін айтты.