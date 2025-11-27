KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:51, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Министр ұшақта есінен танып қалған жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетті

    АСТАНА. KAZINFORM —  Денсаулық сақтау министрі ұшақта жағдайы нашарлаған жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетті.

    Денсаулық сақтау министрі ұшақта жағдайы нашарлаған жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетті
    Фото: видеодан алынған скрин

    Threads әлеуметтік желісінде ұшақта болған жолаушылардың бірі жағдайдың бейнежазбасын жариялады. 

    – Ұшақ ұшайын деп жатқанда мен ұйықтап кеттім. Сол кезде дауыс естілді: «Бортсерік! Бортсерік! Қыздың жағдайы нашарлап кетті, дәрігер керек!»

    Қасына бір әйел келіп, оның есін жидыра бастады, қан қысымын өлшеді, көтеріліп кетіпті. Бортсерік олардан: «Сіздер дәрігерсіздер ме?» деп сұрады. Қан қысымды өлшеген әйел жайлап: «Дәрігер», – деді де өз ісін жалғастырды, – деп жазған Айгүл Елемес есімді желі қолданушысы.

    Оқиға бүгін таңертең Астана-Алматы бағытындағы КС 622 әуе рейсінде болған. Куәгерлер дәрігер жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетіп, жағдайын тұрақтандыруға жәрдемдескенін айтады. Ол қажетті кеңес беріп, дәрі-дәрмек қабылдауға нұсқаулық жасаған. Науқастанған қыз өзін жақсы сезінгеннен кейін сапарды жалғастыра алатынын айтқан.

    Белгілі болғандай, жолаушыға алғашқы көмек көрсеткен дәрігер – ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова болып шықты.

    – Бүгін таңертең Астана–Алматы бағытымен ұшқан әуе кемесінің бортында министр гипертониялық криз жағдайындағы жолаушыға көмек көрсетті, – дейді ДС министрлігі.

    Тегтер:
    Ұшақ Алматы Алматы облысы ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
    Соңғы жаңалықтар