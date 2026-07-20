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    Атырауда жол апатынан бір адам мерт болып, төрт адам ауруханаға түсті

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау облысында Toyota Sienna мен Lada Granta автокөліктері соқтығысып, бір адам көз жұмды.

    Атырауда жол апатынан бір адам мерт болып, төрт адам ауруханаға түсті
    Видеодан алынған кадр

    Жол-көлік оқиғасы 18 шілде күні сағат 20:50 шамасында Махамбет ауданындағы Атырау–Индер автожолының 56 шақырымында болған.

    — Жол-көлік оқиғасы салдарынан Toyota Sienna автокөлігінің бір жолаушысы оқиға орнында қаза тапты. Әртүрлі дене жарақатын алған төрт адам медициналық мекемеге жеткізілді, — деп хабарлады полиция департаменті.

    Қазір аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

    Бұған дейін Қостанай облысындағы қауіпті жол учаскелерінде көліктен озуға тыйым салынатынын жазған едік.

    Жаңаөзен Газ ҚР Энергетика министрлігі
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Авторлар