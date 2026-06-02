Министрлік әлеуетті ЖІӨ-нің есептеу әдістемесін бекітті
АСТАНА. KAZINFORM – Сапалы экономикалық өсуді қамтамасыз ету және макроэкономикалық талдауды одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс шеңберінде ҚР Ұлттық экономика министрлігі әлеуетті жалпы ішкі өнімді (ЖІӨ) есептеудің әдістемесін бекіткенін мәлім етті.
Ықтимал ЖІӨ өндірістік факторды толықтай пайдалану және инфляциялық қысым болмаған кездегі экономикадағы мүмкін болатын ең жоғары өндіріс көлемін анықтайды. Бұл көрсеткішті есептеу Қазақстандағы экономикалық өсудің табиғи шегін және оның нақты мәннен қаншалықты жоғары немесе төмен екенін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістеме болашақтағы ЖІӨ-ні есептеудің халықаралық тәжірибесін ескеріп отыр. Бұл ретте жұмыспен қамтудың артуы, инвестиция мен негізгі капиталдың өсуі, сондай-ақ технологиялық прогресс (жиынтық факторлық өнімділік) сияқты факторлардың экономикалық өсуге қосатын үлесі бағамдалып, әлемдік тәжірибеде кең тараған Кобб-Дуглас өндірістік фукнциясы қолданылған.
Есептеу үшін Ұлттық статистика бюросының ресми деректері пайдаланылады. Ықтимал ЖІӨ-ні бағалауды тоқсан сайын жүзеге асыру жоспарланып отыр. Нәтиже экономикалық өсудің сапасын бағалау және экономикалық цикл фазасын анықтау үшін талдамалық мақсатта пайдаланылады.
Айта кетейік, Қазақстан әлемдік ЖІӨ өсіміне үлес қосатын ТОП-25 елдің қатарына енді.