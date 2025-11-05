Министрлік суға деген қажеттіліктің 28 пайызын қайта пайдалану тәсілі арқылы жаппақшы
АСТАНА. KAZINFORM — Елдегі өнеркәсіп нысандары алдағы 7 жылдың ішінде өз өндірісіне қайта пайдаланылатын суды тұтынуға көшу керек. Су ресурстары және ирригация министрлігі Жерасты сулары департаментінің директоры Жайық Ерікұлы Су кодексі саланың алдына осындай міндет қоятынын айтты.
— Су кодексінде 7 жыл ішінде айналымды және қайта сумен жабдықтау жүйелеріне кезең-кезеңімен көшу бойынша өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін міндетті талап көзделген. Бұл шара 2030 жылға қарай суды қайта пайдалану үлесін қазіргі 13,1%-дан 28%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді, — деді департамент басшысы орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз қызметінде өткен баспасөз мәслихатында.
Сондай-ақ, ол министрлік қызметкерлері 2 млн оқушыға «Суды үнемде — болашақты сақта» тақырыбымен жалпы республикалық ашық сабақ өткізгенін атап өтті. Осыған ұқсас үгіт-насихат шараларын университеттер мен колледждерде өткізу жоспарланған.
Бұған дейін елдегі су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86% ұлғайғанын жазған едік.