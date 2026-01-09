Миннеаполисте АҚШ азаматшасының өлімінен кейін наразылық акциялары басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Миннеаполисте иммиграциялық қызметкер АҚШ азаматшасын атып өлтірді. Салдарынан штатта наразылық акциялары басталды, деп хабарлайды ВВС.
АҚШ-тың Иммиграциялық және кедендік полициясының (ICE) қызметкері Миннесота штатының Миннеаполис қаласында бір әйелді атып өлтірді. Америкалық билік өкілдерінің айтуынша, әйел өз көлігімен ICE қызметкерін қағып кетпек болған. Алайда жергілікті билік оқиғаның бейнежазбасына сүйене отырып, бұл нұсқаны үзілді-кесілді жоққа шығарды.
Иммиграциялық полиция марқұмның әрекетін «ішкі терроризм» деп бағалап, патрульдің әрекетін өзін-өзі қорғау деп түсіндірді.
CBS телеарнасының мәліметінше, қаза тапқан әйел — 37 жастағы ақын Рене Гуд, АҚШ азаматшасы әрі Миннеаполис қаласының тұрғыны.
Оқиға туралы не белгілі
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, оқиға АҚШ Иммиграциялық және кедендік полициясының иммиграциялық заңнаманы орындау әрекеттеріне қарсы өткен наразылық акциясы кезінде болған.
— Құқық қорғау органдары қызметкерлерін қасақана көлікпен қағып өлтіруге әрекет жасау — ішкі терроризм актісі. ICE қызметкері өз өміріне, әріптестерінің өміріне және қоғам қауіпсіздігіне қауіп төнді деп есептеп, өзін-өзі қорғау мақсатында оқ атқан, — деп мәлімдеді ICE-ке жетекшілік ететін АҚШ Ішкі қауіпсіздік министрлігі.
АҚШ президенті Дональд Трамп қаза тапқан әйелдің ICE қызметкеріне «саналы әрі агрессивті түрде» көлікпен басып кетпек болғанын айтты.
— Бейнежазбаға қарағанда, оның тірі қалғаны таңғаларлық, қазір ол ауруханада ем қабылдап жатыр, — деп жазды Трамп.
Сондай-ақ ол солшыл радикалдарды полиция мен ICE қызметкерлеріне күн сайын қоқан-лоқы көрсетіп, оларға шабуыл жасайды деп айыптады.
Алайда оқиға куәгері түсірген видеода көлікпен қағу әрекеті анық көрінбейді. Бейнежазбада ICE қызметкерлерінің бірі жолды көлденең бөгеп тұрған көлікке жақындап, жүргізуші есігінің тұтқасын дөрекі түрде ашпақшы болады. Сол сәтте көлік қозғала бастайды, ал алдыңғы жағында тұрған екінші ICE қызметкері шетке қарай секіріп, бірден оқ атады.
ICE қызметкерлері марқұмның көлігіне жақындағанға дейін не болғаны бейнежазбада көрсетілмеген.
Миннеаполис мэрі Джейкоб Фрей Трамп әкімшілігінің ICE қызметкерін әдейі қағуға әрекет жасалды деген мәлімдемесін қатаң түрде жоққа шығарды.
Миннесота штатының губернаторы Тим Уолз да федералды биліктің түсіндірмесін қабылдамады.
— Бұл насихат машинасына сенбеңіздер. Штат толық, әділ әрі жедел тергеу жүргізуді қамтамасыз етеді, — деді Уолз Ішкі қауіпсіздік министрлігінің қаладағы атысқа қатысты мәлімдемесіне жауап ретінде.
Сонымен қатар, Демократиялық партияның көптеген өкілі, соның ішінде АҚШ-тың бұрынғы вице-президенті Камала Харрис пен Өкілдер палатасындағы азшылық көшбасшысы Хаким Джеффрис те мәлімдеме жасады. Камала Харрис Трамп әкімшілігі ұсынған оқиға нұсқасын «газлайтинг» деп атады.
Ақын әрі үш баланың анасы
Рене Гудтың анасы Донна Генджер Minnesota Star Tribune газетіне берген сұхбатында қызының иммигранттарды депортациялауға қарсы ешқандай акцияларға қатыспағанын айтты.
Марқұмның жақындарының айтуынша, Рене Гудтың артында үш баласы қалды: бірінші некесінен екі жасөспірім және екінші некесінен 6 жастағы ұлы бар.
Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Рене Гудтың бұрынғы күйеуі сол күні таңертең оның 6 жастағы ұлын мектепке апарып, кейін қазіргі серігімен бірге үйіне қайтып келе жатқанын мәлімдеген.
Жергілікті БАҚ мәліметінше, Рене Гуд Вирджиния штатындағы университетті бітіріп, әдебиет мамандығы бойынша білім алған. Әлеуметтік желілерде өзін «ақын, жазушы» деп таныстырған.
Миннеаполиске арнайы келген АҚШ Ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэм арты атысқа әкеліп соққан оқиғаға қатысты ресми нұсқаны баяндады. Оның айтуынша, ICE қызметкерлері операция аяқталған соң кеңсеге қайтып бара жатқан кезде олардың көліктерінің бірі қарға батып қалған.
Агенттер көлікті итеріп шығаруға тырысқан сәтте айналасына наразылық білдірушілер жиналған. Министрдің сөзінше, бұл адамдар қызметкерлерді күні бойы бақылап, олардың қозғалысын әдейі бөгемек болған.
Ноэмнің нұсқасы бойынша, оққа ұшқан әйел «көлігін қаруға айналдырып», ICE қызметкерлерін «өлтіру мақсатында» оларға қарай бағыттаған.
Министрдің айтуынша, сол әйелдің әрекетінен агенттердің бірін көлік басып кеткен. Ал оқ атқан қызметкерді Ноэм «тәжірибелі агент» деп атап, оның әрекетін «өзін-өзі қорғау» деп бағалады.
Министр ФБР тарапынан тергеу жүргізілетінін және ICE операциялары жалғасатынын хабарлады.
Сәрсенбі мен бейсенбі күндері Миннеаполисте және Миннесота штатының басқа да қалаларында иммиграциялық қызметтің әрекеттеріне және Трамп әкімшілігіне қарсы наразылық акциялары өтті.
CBS телеарнасының жергілікті бөлімшесінің хабарлауынша, ICE қызметкерлері наразыларға қарсы бұрышты газ қолданып, оларды күшпен ығыстырған.
Рене Гуд қаза тапқаннан кейін штатта жаңа наразылық толқыны басталды. Миннеаполисте тұрғындар қайғылы оқиға болған жерде ұйымдастырылған стихиялы мемориал маңына жиналды. AFP агенттігінің мәліметінше, штаттың басты қаласының көшелеріне мыңдаған адам шыққан, олардың көпшілігі «ICE, Миннеаполистен кет!» деген ұрандар жазылған плакаттар ұстаған.
Бейсенбі күні Миннеаполисте жаңа акция таң атпай басталды. Демонстранттар федералды билік ғимаратының, яғни иммиграциялық сот орналасқан ғимараттың алдына жиналып, «Ұят!» және «Жұмыстан кетіңдер!» деп ұрандатты.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, бұл акция барысында демонстранттар мен ICE қызметкерлері арасында қақтығыстар болған. Басқа БАҚ деректеріне сәйкес, бұл жолы да ICE қызметкерлері бұрышты аэрозоль қолданып, кей мәліметтерде көзден жас ағызатын газ пайдаланылғаны айтылады.
Өз кезегінде Миннесота штатының губернаторы Тим Уолз Дональд Трамп әкімшілігін иммигранттарға қатысты саясаты арқылы қоғамда қорқыныш ахуалын қалыптастырып отыр деп айыптады.
Оның айтуынша, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін штатқа Вашингтоннан қосымша көмек қажет емес. Дегенмен жағдай ушыға түссе, Миннесота Ұлттық гвардиясын тартуға дайын екенін мәлімдеді.
Бұдан бұрын белгілі америкалық тілші Такер Карлсон Дональд Трамптың 2027 жылы қорғаныс бюджетін 1,5 трлн долларға дейін арттыру туралы шешімі АҚШ-тың дүниежүзілік соғысқа дайындалып жатқанын білдіретінін айтты.