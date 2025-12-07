KZ
    Минск облысында ерекше табиғи құбылыс – Ай шеңбері көрінді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін түнде Беларусь астанасы Минск пен Минск облысының тұрғындары аспанда ерекше табиғи құбылысты – Ай галосын көре алды, деп хабарлайды БЕЛТА.

    Ай шеңбері
    Фото: БЕЛТА

    Ол тұманды және жарық шеңбер ретінде көрінеді, ортасында біздің ғамшардың серігі – Ай орналасқан.

    Гало (ескі грек тілінен – шеңбер, диск) – кез келген күшті жарық көзі айналасында жарқыраған сақина. Әдетте ол Күн немесе Ай айналасында пайда болады, бірақ кейде көшедегі шамдардың айналасында да көрінуі мүмкін.

    Ай шеңбері
    Фото: БЕЛТА

    Еске сала кетсек, биыл қазан айында Алматы үстінен осы жылдың ең жарық кометасы ұшып өткенін жаздық. Ғалымдар мұны ерекше құбылыс ретінде бағалады.

