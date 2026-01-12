Мысыр жаңартылатын энергияға миллиардтаған доллар инвестиция салып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Мысыр жаңартылатын энергетиканы дамыту бойынша жалпы сомасы 1,8 млрд долларды құрайтын келісімдерге қол қойды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Reuters агенттігіне сілтеме жасаған агенттік мәліметінше, келісімдер норвегиялық Scatec компаниясымен және қытайлық Sungrow компаниясымен жасалған. Scatec — жаңартылатын энергия көздерін дамытуға маманданған компания.
Мысыр билігі 2030 жылға қарай елдегі электр энергиясы өндірісінің 42 пайызын жаңартылатын энергия көздері есебінен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Алайда ресми тұлғалардың айтуынша, халықаралық қолдау күшеймесе, бұл мақсатқа жету қиынға соғуы мүмкін.
Алғашқы жоба аясында Scatec компаниясы Жоғарғы Мысырдағы Минья қаласында күн электр станциясын және энергия сақтау станцияларын салады. Жобаның электр өндіру қуаты 1,7 ГВт, ал аккумуляторлық энергия сақтау жүйелерінің жалпы сыйымдылығы 4 ГВт⋅сағ болады.
Екінші жоба — Sungrow компаниясының Суэц каналының экономикалық аймағында аккумулятор батареяларын өндіретін зауыт салуы. Үкіметтің хабарлауынша, зауытта шығарылатын өнімнің бір бөлігі алғашқы жобаға пайдаланылады.
Сонымен қатар келісімдер аясында электр энергиясын сатып алу туралы шарттар да бар. Атап айтқанда, Scatec компаниясы 1,95 ГВт электр қуаты мен 3,9 ГВт⋅сағ аккумуляторлық энергия сақтау жүйелерін қамтитын келісімге қол қойған.
