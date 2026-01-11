Мысырда жол-көлік оқиғасы салдарынан 11 адам қаза тауып, 10 адам жарақат алды
АСТАНА. KAZINFORM — Жұма күні Мысырдың Эль-Минья провинциясындағы шөлді тасжолда екі автокөліктің соқтығысуы салдарынан 11 адам қаза тауып, тағы 10 адам жарақат алды. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады.
Жергілікті қауіпсіздік органдарындағы дереккөзге сүйенсек, жол-көлік оқиғасында жүк көлігі мен пикап соғысқан. Оқиға орнына қауіпсіздік күштері мен жедел жәрдем бригадалары жетіп, жарақат алғандарды жақын маңдағы ауруханаларға жеткізген.
Көлік қозғалысын қалпына келтіру үшін жолдан көліктердің сынықтары тазартылды. Апаттың нақты себептерін анықтау мақсатында алдын ала тергеу басталды.
Мысырда жыл сайын жол-көлік оқиғалары салдарынан мыңдаған адам қаза табады. Бұл көбіне жылдамдықты асыру, жол ережелерін бұзу және жолдардың нашар жағдайымен байланысты. Соңғы жылдары Мысыр билігі көлік қозғалысының қауіпсіздігін арттыру және жол жағдайын жақсарту үшін жол инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстарын жүргізіп келеді.
