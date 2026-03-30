Мысырдағы жаңа шектеулер туристерге әсер ете ме
АСТАНА. KAZINFORM — Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан энергия бағасының күрт өсуіне қарсы күрес бойынша уақытша шаралар аясында Мысырдағы дүкендер, мейрамханалар мен дәмханаларға әдеттегіден ертерек жабылуға бұйрық берілді, деп хабарлайды ВВС.
4 сәуірден бастап бұл мекемелер ай бойы жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 21:00–де жабылуы тиіс.
Мысыр үкіметі енгізген «ерекше шаралар» қатарына көше шамдары және жол жиегіндегі жарнамалар жарығын азайту, сондай-ақ көптеген кәсіпорындардың сәуір айында аптасына бір күн үйден жұмыс істеуге оралуын талап ету кірді.
Үкіметтің мәлімдеуінше, қонақ үйлер мен туристік орындар энергия үнемдеу шараларынан босатылады.
Алайда Каирдегі бірнеше қонақ үй электр қуаты өшкен жағдайда генераторлар сатып алғанын және басқа мекемелердің жабылу уақытына қарамастан мейрамханаларын қонақтар үшін ашық ұстайтынын хабарлады.
Мысыр Таяу Шығыстағы қақтығыстан және мұнай мен сұйытылған табиғи газдың негізгі тасымалдау жолы — Ормуз бұғазының іс жүзінде оқшаулануынан қатты зардап шекті.
Су жолы арқылы тасымалданатын жеткізілім толығымен дерлік тоқтатылғаннан бері әлемдік мұнай бағасы күрт өсті, бұл азық-түлік, дәрі-дәрмек және басқа да тауарлар бағасына теріс әсер етуі мүмкін деген алаңдаушылық тудырды.
Мысыр премьер-министрі Мұстафа Мадбулидің мәлімдеуінше, елдегі бензин бағасы қаңтар айынан бері екі еседен астам өсіп, наурыз айында 2,5 млрд долларға жеткен.
Осыған байланысты ел үкіметі қоғамдық көлікпен жүру ақысын көтерді.
Еске сала кетсек, еліміздің Сыртқы істер министрлігі Мысыр Араб Республикасының баруға ұсынылмайтын мемлекеттер тізімінен шығарғанын хабарладық.