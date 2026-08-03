Мысырдың солтүстігінде 5,6 балдық жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Жерасты дүмпулері елдің бірнеше аймағында сезілді. Құрбан болғандар мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
Дүйсенбі күні жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 3:00 шамасында Мысырдың Суэц қаласынан солтүстікке қарай 38 км жерде 5,6 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы Мысырдың Ұлттық астрономия және геофизика институты (NIAG) хабарлады.
Институттың мәліметінше, қаза тапқандар, зардап шеккендер немесе мүлікке келтірілген залал туралы хабарламалар түскен жоқ.
Жер сілкіністері елдің көп бөлігінде, соның ішінде Каирде және Газа секторының шекарасына жақын орналасқан әл-Ариш қаласында сезілді.
Мысырдың денсаулық сақтау министрі Халед Абдель-Гаффар бүкіл ел бойынша төтенше жағдайларға жауап беру жоспарларын іске қосуды және жедел жәрдем қызметтерін жоғары дайындық режиміне өткізуді бұйырды. Сондай-ақ ол жаңа астанада дағдарыс және төтенше жағдайлар жөніндегі орталық жедел штабты шақырды.
Мысырдың Қызыл Жарты Ай қоғамы жер сілкінісі сезілген провинцияларда жауап беру жоспарын іске қосты. Тұрғындарға ескі ғимараттар мен құрылыстардың зақымдану белгілерін көрсетпеуге және үкіметтің ресми хабарландыруларын бақылауға шақырды.
Жер сілкінісінің магнитудасы әртүрлі бағаланып отыр. Германия геологиялық ғылымдарды зерттеу орталығы оның магнитудасын 5,4 деңгейінде анықтады, ошағы 10 шақырым тереңдікті жатқан. АҚШ Геологиялық қызметі магнитудасын 5,0 деп бағалады.
Мысырда күшті жер сілкіністері салыстырмалы түрде сирек болады. 1992 жылдың қазан айында Каир аймағындағы 5,8 балдық жер сілкінісі 500-ден астам адамның өмірін қиып, мыңдаған адамды баспанасыз қалдырды.
Осыған дейін Жаңа Зеландия жағалауында магнитудасы 5,6 болатын жер сілкінісі тіркелді.
Италияның оңтүстігінде магнитудасы 4,7 болған күшті жер сілкінісі салдарынан 26 адам зардап шегіп, жүздеген тұрғын эвакуацияланды.
Ал Канада жағалауында магнитудасы 5,5 болатын жер сілкінісі тіркелді.