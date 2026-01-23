Молдова бокс федерациясы World Boxing құрамына қабылданды
KAZINFORM - Халықаралық олимпиадалық комитеті мойындаған World Boxing федерациясы құрамына Молдова бокс федерациясы қабылданды.
Бұл жөнінде федерация басшылығы мәлім етті.
Алдағы уақытта молдовалық боксшылар аталған ұйым аясында өтетін халықаралық барлық турнирге қатыса алады. Соның ішінде 2026 жылдың күзінде Сенегалда өтетін жасөспірімдер олимпиадасы да бар.
Халықаралық федерация 2023 жылы сәуір айында құрылды. 2025 жылдың қараша айында бұл ұйым тізгінін қазақстандық тәжірибелі маман және белгілі боксшы Геннадий Головкин ұстады.
Оның өкілеттік мерзімі 3 жылға созылады. Яғни, Лос-Анджелес Олимпиадасына дейін жалғасады.
Оған дейін аталған қызметті нидерландтық Борис ван дер Ворст атқарған еді.
Қазір халықаралық федерация құрамына 155 мемлекет мүшелікке қабылданған. Олардың қатарында Азия, Африка, Америка, Еуропа құрлықтары мен мұхит аймағының былғары қолғап шеберлері бар.
Биыл федерация тарапынан ұйымдастырылатын көптеген спорттық шаралар енгізілген.
Олардың қатарында Азия және Еуропа чемпионаттары, жазғы Азия ойындары бар. Сондай-ақ World Boxing өткен жылдағы секілді әлем кубогын өткізуді жоспарлап отыр.