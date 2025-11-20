KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:53, 20 Қараша 2025

    Моңғол спорт жұлдызы Энхцогт Silk Way Star финалына өткен Мишельді құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM - Моңғолияның танымал баскетболшысы Дулгуун Энхцогт Silk Way Star халықаралық жобасының финалына өткен Мишель Джозефты құттықтап, оған қолдау білдірді.

    д
    Фото: michelle.jozef / instagram

    - Қуанышты жаңалықпен бөліскім келеді. Қазақстанда өтіп жатқан Silk Way Star халықаралық шоу-жобасында біздің Мишель өз өнерін көрсетіп, финалға жолдама алды, – деді ол.

    Спортшы өз Facebook парақшасында Мишельдің жетістігін атап өтіп, аталмыш байқаудың маңыздылығын жеткізді.

    Оның айтуынша, жобаға 12 елдің өнерпаздары қатысып, өздерінің талантын, дауыс мүмкіндігін және ұлттық мәдениетін танытып келеді.

    - Финалға шыққан әрбір қатысушы авторлық әнімен өнер көрсетеді. Бұл кезеңде көрермендердің қолдауы ерекше маңызды. Өз саласында көшбасшы болып жүрген таланттарымызбен мақтанамыз, - деп жазды Дулгуун Энхцогт. 

    Бұған дейін Silk Way Star ән байқауының финалистері анықталғанын жазғанбыз.

    Мәдениет Моңғолия Silk Way Star JIBEK JOLY
