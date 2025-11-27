Моңғолия алғаш рет ЮНЕСКО Әлемдік мұра комитетіне сайланды
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолия 2025–2029 жылдарға ЮНЕСКО Әлемдік мұра комитетінің мүшесі болды, деп хабарлайды Монцамэ.
Моңғолия 2025–2029 жылдарға ЮНЕСКО Әлемдік мұра комитетінің мүшесі болып сайланды, жалпы 161 дауыстан 97-і жинады. Дауыс беру Францияның Париж қаласында өткен Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы Конвенцияға мүше мемлекеттердің 25-ші сессиясы аясында өтті.
Бес бос орынға он екі ел үміткер болды. Моңғолиямен қатар жаңа мүшелер ретінде Армения Республикасы, Бангладеш Халық Республикасы, Чех Республикасы және Польша Республикасы сайланды.
Бұл – Моңғолияның ЮНЕСКО Әлемдік мұра комитетіне алғаш рет сайлануы. Комитет табиғи және мәдени мұра объектілерін тіркейді, оларды сақтауды жақсартады және қажетті бағдарламалар мен жобаларға қаржы бөледі. Бұл сайлау Моңғолияның халықаралық аренадағы беделін арттырған белсенді және көп қырлы дипломатиялық жұмыстың нәтижесі болып саналады.
Моңғолия Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы Конвенцияны 1990 жылғы 2 ақпанда ратификациялаған.
«Мәдениет» категориясында Моңғолия Орхон өзенінің алқабының мәдени ландшафтын, Моңғол Алтайының петроглифтік кешендерін, Бурхан Халдун тауымен оның қоршаған қасиетті ландшафтысын, сондай-ақ елен тас ескерткіштері мен оларға байланысты объектілерді ұсынды. «Табиғат» категориясында Увс нуур өзенінің бассейні мен Даурия ландшафттары ұсынылды. Бұл шаралар тұрақты туризмді дамытуға, Моңғолияның тарихи, мәдени және табиғи мұрасын сақтауды жақсартуға және археологиялық зерттеулерді кеңейтуге ықпал етеді.
Бұдан бұрын Моңғолияның Ұлы Мемлекеттік Хуралы 2026 жылға арналған бюджет туралы Заңды бекіткенін жазған едік.