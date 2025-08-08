KZ
    12:47, 08 Тамыз 2025

    Моңғолия импорты 1,1%-ға артты

    АСТАНА. KAZINFORM — Осы жылдың алғашқы жеті айында Моңғолия 6 480,8 миллион АҚШ долларына тауарлар мен шикізат импорттаған, деп хабарлайды Монцамэ.

    импорт
    Фото: Монцамэ

    Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 69,6 миллион долларға немесе 1,1%-ға артық.

    Импорт көлемінің артуына негізінен мұнай өнімдері, жеңіл және жүк көліктері, механикалық жабдықтар мен олардың қосалқы бөлшектері, сондай-ақ әуе және су көлігіне қатысты электр құрылғылары себеп болған.

    Азық-түлік өнімдері бойынша осы кезеңде Моңғолия:

    • 73,1 млн дана жұмыртқа,

    • 31,7 мың тонна күріш,

    • 84,2 мың тонна көкөніс импорттаған.

    Сонымен қатар елге:

    • 479,6 мың тонна бензин,

    • 991,4 мың тонна дизель отыны

    • және 14 724 көлік құралы әкелінген.

    Импорттың географиясы бойынша:

    • 38,1% — Қытай,

    • 23,6% — Ресей,

    • 12,7% — Жапония,

    • 4,3% — Оңтүстік Корея,

    • 4,1% — АҚШ,

    • 2,5% — Германия үлесінде.

    Осы алты елдің үлесіне Моңғолия импортының жалпы көлемінің 85,4%-ы тиесілі.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Моңғолия президенті Ухнаагийн Хурэлсух Ұлы Мемлекеттік Хуралдың (Парламенттің) «Алтын–3» ұлттық науқанын іске асыру туралы қаулысының бір бөлігін кері қайтарды.

    Моңғолия Әлем жаңалықтары Импорт
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
