Моңғолия мектептерінің оқу бағдарламасына шахмат енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет шахматты кәсіби спорт деңгейінде дамытумен қатар, оны бұқаралық спорт түріне айналдыруға ерекше көңіл бөліп, мектептердің оқу бағдарламасына енгізу бағытында жұмыс жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Монцамэ.
Ұлан-Батырда 2026 жылғы балалар арасындағы ұлттық шахмат чемпионаты басталды. Чемпионатқа 21 аймақ пен астанадан мыңға жуық жас шахматшы қатысып жатыр. Олардың қатарында 50-ден астам халықаралық шебер, ФИДЕ шебері және спорт шеберлігіне кандидат бар.
Моңғолияның Премьер-министрі әрі Моңғолия шахмат федерациясының президенті Гомбожавын Занданшатар қатысушыларға жолдау арнады. Онда Халықаралық шахмат федерациясы 2026 жылға «Шахматты білім беру жүйесіне енгізу» бағдарламасын негізгі мақсат ретінде белгілегені айтылған.
Жолдауда сондай-ақ мемлекет шахматты дамыту мен насихаттауды жүйелі түрде қолдайтыны атап өтілді. Атап айтқанда, үздік спортшыларды марапаттау, ұлттық және халықаралық жарыстарға қатысуға мүмкіндік беру, сондай-ақ елде беделді халықаралық турнирлер өткізу жоспарланған.
— Шахматпен айналысып, қабілеттерін дамытып, Азия мен әлемнің үздік шахматшыларымен бәсекеге түсіп жүрген жас азаматтарымызды мақтан тұтамын. Сондай-ақ балалардың осы спорт түріне қызығушылығын арттыруға үлес қосып жүрген ата-аналарға, мұғалімдер мен жаттықтырушыларға алғыс айтамын, — делінген жолдауда.
Айта кетейік, 2025 жылы моңғолиялық жас шахматшылар халықаралық турнирлер мен мектеп оқушылары арасындағы Азия чемпионаттарында 30 медаль жеңіп алған.
