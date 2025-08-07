Моңғолия мемлекеттік үлесі бар компаниялардың санын қысқартады
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолияның Министрлер кабинеті мемлекет қатысатын компаниялар санын қысқарту туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Монцамэ.
Кезекті отырыста елдің Министрлер кабинеті мемлекет қатысатын компаниялар санын 109-дан 87-ге дейін қысқарту туралы шешім қабылдады.
2025 жылдың бірінші жартыжылдығының басында 109 мемлекеттік үлесі бар компания 11 салада — энергетика, жол құрылысы, көлік, тау-кен өндірісі және банк ісі сынды бағыттарда жұмыс істеген. Олардың 86-сы — бас компаниялар, қалғандары еншілес ұйымдар.
Парламент пен Үкіметтің мемлекеттік мүлікті жекешелендіру туралы қаулылары мен тапсырмаларын орындау деңгейін ескере отырып, мемлекеттік заңды тұлғалардың акцияларын сату бойынша ашық жария аукциондар өткізудің әдістемелік ұсынымдарын әзірлеу тапсырылды. Сондай-ақ, мемлекеттік акцияларды сату және қайта ұйымдастыру тәртібін де осы ұсынымдар қамтуы тиіс. Бұл құжаттар 15 тамызға дейін ұсынылуы керек.
Сонымен қатар, мемлекеттік органдарға мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын бағалау жөніндегі есептерді өз ресми сайттарында жариялау тапсырылды. Қызметкерлер «А» (өте жақсы) және «В» (қанағаттанарлық) бағаларын алғанына қарамастан, халықтың 60%-дан астамы мемлекеттік қызмет сапасына көңілі толмайтынын білдірген.
Осыған байланысты Үкімет мүшелеріне, ведомство басшыларына, әр деңгейдегі бюджеттік қаражатты тікелей басқаратын тұлғаларға, аймақтар мен астанадағы мемлекеттік әкімшілік ұйымдардың басшыларына, сондай-ақ Ұлы мемлекеттік Хурал әкімшілігі мен оған қарасты ұйымдардың жетекшілеріне 2024 жылғы және 2025 жылдың алғашқы жартыжылдығына арналған қызмет нәтижелері туралы есептерді 20 тамызға дейін қоғамдық қолжетімді ету және веб-сайттарға орналастыру тапсырылды.
Бұдан бұрын Моңғолия президенті Ухнаагийн Хурэлсух Ұлы Мемлекеттік Хуралдың «Алтын–3» ұлттық науқанын іске асыру туралы қаулысының бір бөлігін кері қайтарғанын жазғанбыз.