Моңғолия Президенті «Алтын қыран» орденімен марапатталды
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсүх еліміздің ең жоғары мемлекеттік наградасы «Алтын қыран» орденімен марапатталды. Бұл туралы Ақордада Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хурэлсүхпен келіссөздерден кейінгі бірлескен мәлімдеме барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.
— Бүгін мен Моңғолия Президенті, қадірлі Хурэлсүх мырзаны екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға және қазақ-моңғол сан қырлы байланыстарын ілгерілетуге қосқан елеулі үлесі үшін Қазақстанның ең жоғары мемлекеттік наградасы «Алтын қыран» орденімен марапаттадым. Бұл мызғымас бауырластығымыздың, халықтарымыздың келешегі жолындағы ортақ ұмтылысымыздың жарқын белгісі, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент Моңғолия басшысының Қазақстанға сапары өте нәтижелі өтіп жатқанын баса айтты.
— Қазақстан мен Моңғолияның аймақтық және жаһандық деңгейдегі көптеген өзекті мәселе бойынша ұстанымдары ұқсас. Ертең өтетін экологиялық саммит соның айқын көрінісі. Біз Моңғолиямен ынтымақтастықты дамытуға айрықша көңіл бөлеміз. Халықаралық ұйымдар аясында біз бір-бірімізге үнемі қолдау көрсетіп келеміз. Бұл елдеріміздің стратегиялық серіктестікті және өзара сенімінің нақты көрінісі екені анық. Мен мұны жоғары бағалаймын, — деді Мемлекет басшысы.
