Моңғолия Сидней қаласында Бас консулдық ашуды жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — деп хабарлайды Монцамэ.
Жақында өткен Үкімет отырысында Аустралия Одағы аумағында тұратын моңғол азаматтарының құқықтарын қорғау және консулдық қызметтерге қолжетімділігін арттыру мақсатында Сиднейде Моңғолияның Бас консулдығын ашу бастамасын қарастыру және қолдау туралы шешім қабылданды.
Сонымен қатар, парламенттің тиісті тұрақты комитетімен кеңес өткізу көзделген.
Аустралияда 24 650-ден астам Моңғолия азаматы тұрып, еңбек етеді. Бұл – шетелдегі моңғол диаспораларының саны жағынан үшінші орында.
