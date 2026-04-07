Моңғолияда бірінші тоқсанда шетелдік туристер саны 40%-ға артты
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың бірінші тоқсанында Моңғолияға баратын шетелдік туристер саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 39%-ға көбейді, деп хабарлайды Монцамэ.
Осы кезеңде елге барлығы 143 431 турист барған, бұл өткен жылмен салыстырғанда 40 580 адамға көп.
Әсіресе наурыз айында өсім айқын байқалды: бұл айда елге 59 317 турист барған, яғни 2025 жылдың наурызымен салыстырғанда 19 815 адамға немесе 50%-ға көп.
Моңғолияның Туризм қауымдастығының мәліметінше, шетелдік туристер ағынының тұрақты өсуі бүкіл туристік саланың бірлескен жұмысының нәтижесі саналады.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Моңғолия азаматтары енді АҚШ визасын алу үшін кепілдік төлеуге міндетті.
Сонымен қатар, Моңғолия 34 елдің азаматы үшін визасыз режимді жыл соңына дейін ұзартқаны белгілі болды.