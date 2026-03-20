Моңғолияда қаржылық есеп тапсырмаған алты партияны әрекетсіз деп тану ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолияның Орталық сайлау комиссиясы бүгінгі отырысында қаржылық есептерін ұсынбаған алты саяси партияны әрекетсіз деп тану туралы ұсынысты Жоғарғы сотқа енгізу жөнінде шешім қабылдады.
Мұндай шешім аталған партиялардың қатарынан екі жыл бойы қаржылық есептерін тапсырмағанына байланысты қабылданды.
Саяси партиялар «Саяси партиялар туралы» заңға сәйкес әр жылдың 20 шілдесіне дейін жартыжылдық қаржылық есептерін, ал келесі жылдың 10 ақпанына дейін жылдық қаржылық есепті ұсынуға міндетті.
Қаржылық есепті Орталық сайлау комиссиясына тапсырмаған жағдайда «Саяси партиялар туралы» заңның жаңа редакциясының 21-бабының 21.1.2-тармағының ережелері қолданылады.
2025 және 2026 жылдары Жоғарғы сотта тіркелген 37 партияның ішінде Моңғолияның Либералдық партиясы, Моңғолия әйелдерінің біріккен ұлттық партиясы, Бүкіл Моңғолия еңбек партиясы, Моңғолия жаңару партиясы, Әдеп партиясы және Демократиялық реформалар партиясы Орталық сайлау комиссиясына қаржылық есептерін ұсынбаған.
2025 жылы Орталық сайлау комиссиясының Саяси партияларды қаржыландыру және бақылау департаменті партияларға 15 ресми хат жолдаса, 2026 жылы заң талаптарына сәйкес қаржылық есептерді уақытылы тапсыру туралы ұсынымдар мен түсіндірулер қамтылған бір ресми хат жіберген.
